Depressão atingiu mais mulheres e idosos em MS no ano passado, diz levantamento

Foi estimado que 199 mil (10,1%) das pessoas de 18 anos ou mais em Mato Grosso do Sul, receberam diagnóstico de depressão. A maioria dos casos, foram as mulheres com 15,1%, contra 4,3% dos homens. A faixa etária com maior proporção foi a de 75 anos ou mais de idade (12,4%), enquanto o menor percentual foi obtido na de 18 a 29 anos (6,5%).

Com isso, o Estado é o 8º com maior índice da doença, sendo a maior no Rio Grande do Sul (17,9%) e a menor no Pará (4,1%). Os dados foram divulgados hoje (18), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

No levantamento, pessoas com nível superior ficou na frente com 12,%, enquanto que pessoas com fundamental incompleto 10%. O mesmo ocorre com o rendimento, sendo as maiores proporções encontradas nas faixas de rendimento de mais 5 salários mínimos (12,9%) e entre as pessoas sem rendimento até 1⁄4 de salário mínimo (12,4%).

A mesma pesquisa traz também que pelo menos 102 mil (5,2%) das pessoas de 18 anos ou mais tiveram algum diagnóstico médico de alguma doença do coração. É o décimo Estado, sendo a média nacional de 5,3%.

Importante observar que 34,1% das pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de alguma doença do coração, em 2019, já haviam se submetido a alguma cirurgia de ponte de safena ou colocação de stent ou angioplastia. Entre os homens, 38,5%; e entre as mulheres 31,1%.