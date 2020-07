Covid-19: prefeitura do Rio quer inibir aglomerações

A Defesa Civil vai distribuir máscaras - (Foto: Pilar Olivares/ Reuters)

A prefeitura do Rio de Janeiro começou hoje (21) uma operação de ordenamento urbano, distribuição de máscaras e desinfecção de locais públicos onde há muita concentração de pessoas.

Comandada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a operação Blitz da Vida teve início às 7h na Central do Brasil. O foco é inibir aglomerações, aliado a outras ações de enfrentamento à covid-19.

A operação, em conjunto com outras secretarias municipais, vai atuar também na fiscalização de vendedores ambulantes e do comércio em geral, no acolhimento de população em situação de rua e na fiscalização do transporte complementar por vans e kombis e estacionamento irregular. A Defesa Civil vai distribuir máscaras.