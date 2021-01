Covid-19: OMS aponta presença da variante de Manaus em oito países

A variante do coronavírus identificada em Manaus já chegou a oito países: Brasil, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha, Coreia do Sul e Irlanda - (Foto: Reuters/ Denis Balibouse)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou em seu informe epidemiológico sobre a covid-19 que a variante do coronavírus identificada em Manaus já chegou a oito países: Brasil, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha, Coreia do Sul e Irlanda.

No documento, a OMS manifestou preocupação com a evolução da disseminação da variante, por seu risco de maior transmissibilidade e reinfecção. Estudos adicionais são necessários ainda para entender melhor o impacto da variante, especialmente da resistência dela a vacinas contra a covid-19.

A variante encontrada no Reino Unido (202012/01) foi detectada em 70 países, tendo atingido 10 novas nações na última semana. Já a variante notificada inicialmente na África do Sul (501Y.V2) foi detectada em 31 países, com oito novos tendo informado a presença desse tipo na última semana.

Segundo a OMS, a circulação das variantes evidencia a importância das pessoas, mesmo aquelas já infectadas anteriormente, aderirem às medidas de prevenção (como distanciamento social e higienização das mãos e superfícies).

Também é necessário que os países ampliem a capacidade de diagnóstico e de sequenciamento do vírus onde for possível. No Brasil, o Ministério da Saúde segue distribuindo testes RT-PCR, os realizados em laboratório, mas passou a recomendar os diagnósticos clínicos, sem exames laboratoriais.

Ranking de novos casos

O Brasil foi o segundo país com mais casos novos de covid-19 na última semana (360.428, aumento de 5% sobre a semana anterior), atrás apenas dos Estados Unido (1,25 milhão, decréscimo de 20% sobre a semana anterior).

Em todo o mundo, foram registrados 4,1 milhões de novos casos. O resultado marcou uma queda de 15% sobre a semana anterior. Foi a segunda semana seguida de redução dos novos casos, após um alto acréscimo decorrente da virada do ano. As Américas seguem como a região com maior número de novos casos, seguida pela Europa e pelo Sudeste Asiático.

Já o número de novas mortes confirmadas foi de 96.000, o mesmo desempenho da semana anterior. Nas Américas, foi reportado aumento de 4%. Já na Europa, no Sudeste Asiático e no Pacifico Ocidental houve queda nos novos óbitos.