Covid-19: Brasil tem 855 mortes e 43.412 novos casos em 24 horas

A atualização do Ministério da Saúde divulgada na noite desta -feira (28) trouxe 855 mortes registradas nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos por covid-19 chegou a 119.504. , o painel do Ministério da Saúde marcava 118.649 óbitos. Há 2.708 falecimentos em investigação.

Pelo balanço do ministério, as secretarias estaduais de saúde acrescentaram às estatísticas 43.412 novos casos de covid-19. Com isso, o total de pessoas infectadas desde o início da pandemia atingiu 3.804.803. , o painel trazia 3.761.391 casos acumulados.

Ainda de acordo com a atualização, 708.503 pessoas estão em acompanhamento e outras 2.976.796 já se recuperaram.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,1%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 56,9. A incidência dos casos de covid-19 por 100 mil habitantes é de 1810,5.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais morte foram São Paulo (29.694), Rio (15.859), Ceará (8.376), Pernambuco (7.512) e Pará (6.106). As Unidades da Federação com menos óbitos até o momento são Roraima (587), Acre (608), Tocantins (649), Amapá (657) e Mato Grosso do Sul (823).