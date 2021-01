Covid-19: Brasil registra 196 mil mortes e 7,73 mi de casos

As mortes por causa da pandemia do novo coronavírus chegaram a 196.018. Nas últimas 24 horas, foram registradas 293 mortes. A soma de pessoas infectadas desde o início da pandemia atingiu 7.733.746. Entre ontem e hoje (2), foram registrados 17.341 novos diagnósticos positivos. No total, 6.813.008 pessoas já se recuperaram da covid-19.

O balanço foi divulgado hoje (3) pelo Ministério da Saúde. O levantamento reúne as informações das secretarias estaduais de Saúde de todo o país.

Em geral, os registros de casos e mortes são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de Saúde aos fins de semana. Já às terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo acúmulo das informações de fim de semana que são enviadas ao ministério.

Covid nos estados

São Paulo registrou 1.471.422 de pessoas contaminadas. Os outros estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (550.672) e Santa Catarina (497.345). Já o Acre tem o menor número de casos (42.046), seguido de Amapá (68.568) e Roraima (68.875).

São Paulo também lidera o número de mortes, com 46.865. Rio de Janeiro (25.616) e Minas Gerais (12.037) aparecem na sequência. Os estados com menos mortes são Roraima (787), Acre (802) e Amapá (927).