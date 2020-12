Covid-19: 75% da população do Rio estão em bandeira vermelha

75% da população do Rio estão em bandeira vermelha - (Foto: Reuters/Direitos Reservados)

A nova edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que 75% da população fluminense estão em áreas do estado do Rio classificadas como de alto risco para a doença. De acordo com o mapa publicado pela Subsecretaria Extraordinária de Covid-19, as Regiões Metropolitana I, II e Noroeste do estado passaram para bandeira vermelha, o que significa que estão em alto risco para a doença, conforme indica a 11ª edição do levantamento.

As Regiões Baía da Ilha Grande, Baixada Litorânea e Serrana, que concentram 12% da população do estado, estão com bandeira laranja, ou seja, foram classificadas em risco moderado. Na bandeira amarela, de risco baixo, estão as Regiões Norte, Médio Paraíba e Centro-sul. Com a nova classificação, o estado do Rio de Janeiro passou para a bandeira laranja, de risco moderado, enquanto na edição anterior do Mapa, divulgada no dia 27 de novembro, estava na bandeira amarela, de baixo risco.

A 11ª edição do Mapa compara as Semanas Epidemiológicas 47 que se refere ao período de 15 a 21 de novembro e 45 entre 1º e 7 de novembro.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que preparou uma série de medidas para enfrentamento à pandemia. Está prevista a abertura gradual de leitos. Segundo a pasta, a rede estadual tem um total de 436 de leitos dedicados ao tratamento da covid-19, sendo 230 de UTI e 206 de enfermaria. A SES lembrou que na sexta-feira (4), começou o programa de ampliação de testagem por RT-PCR, com abertura de três centros para diagnóstico precoce, onde, de acordo com a SES, são sendo oferecidos 1.500 testes por dia. Pelos dados da secretaria, até quarta-feira (9) foram realizados 4.183 testes de RT-PCR nas unidades. “O programa é complementar à testagem de RT-PCR que já vem sendo realizada em unidades municipais de saúde e coordenada pela Secretaria”, informou, acrescentando, que desde o início da pandemia foram realizados mais de 298 mil testes.

A SES afirmou, que na parceria entre a SES, COSEMS e Fiocruz, foram mais de 90 mil exames em novembro, o que representou aumento de 74% em relação ao mês anterior.

A secretaria destacou que diante dessa situação, a prevenção tem que ser respeitada e recomendou o uso de máscara sempre que sair de casa, higienização constante das mãos. Se tossir ou espirrar, deve cobrir a boca e nariz com o braço. Evitar o compartilhamento de copos, talheres ou toalhas. O distanciamento mínimo de 1 metro para outras pessoas deve ser mantido e é bom evitar sair de casa para atividades não essenciais.

Ocupação

A taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede Sistema Único de Saúde (SUS), que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais no município do Rio de Janeiro é de 93%. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou também que a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é 87%. A rede municipal possui 918 leitos para covid-19, sendo 288 leitos de UTI.

Hospitalizações

Conforme a SMS, há 664 pacientes internados nas unidades da rede municipal. Do total, 281 estão em UTI. Também na capital, a rede SUS tem 1.392 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 583 em UTI. A última divulgação da secretaria indicou que atualmente 436 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, entre eles, 207 são para leitos de UTI covid. “Importante destacar que as pessoas que aguardam leitos de UTI estão sendo assistidas em leitos de unidades, com monitores e respiradores”, apontou a Secretaria.