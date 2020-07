Convidei Margarete Coelho para coordenar texto pela modernização do SUS, diz Maia

"Há aplicação de recursos distorcida também na área de saúde", disse. - ( Foto: Agência Brasil)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou em entrevista à Rádio Eldorado ter convidado a deputada Margarete Coelho (PP-PI) para coordenar um grupo de trabalho que vai preparar um texto pelo "fortalecimento" e pela "modernização" do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Tenho conversado com um grupo de pessoas (...) que organizaram um raio X sobre o SUS. Eu mesmo era crítico e reavaliei minha posição em relação ao SUS devido à importância do sistema durante a pandemia. Convidei uma deputada para, junto com esse grupo, preparar um texto (...) para que a gente possa ter uma nova legislação sobre o SUS, reafirmando a importância que o SUS teve, principalmente neste momento de pandemia", relatou o parlamentar.

De acordo com Maia, o objetivo é ter um SUS "moderno, de melhor qualidade" e resolver o que ele chamou de "ineficiências do sistema, a burocracia, a falta de interatividade dos sistema" e "muitos problemas de gestão, de integração da rede, de falta de fiscalização". "Há aplicação de recursos distorcida também na área de saúde", disse.