Conheça os benefícios da cúrcuma para saúde e o preço médio do produto

Muito conhecida pelos benefícios medicinais, a cúrcuma é forma de pó para temperar carnes ou legumes especialmente na Índia e países do oriente. A raiz pode ser comprada em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e até em alguns mercados pelo preço médio de R$ 10.

Conhecida por ser um grande antioxidante, a cúrcuma também pode ser usada como remédio natural para melhorar problemas gastrointestinais, febre, tratar resfriados e, até, reduzir o colesterol alto.

A cúrcuma é uma planta com folhas longas e brilhantes com cerca de 60 cm com compridas raízes de coloração laranja.

Benefícios - As principais propriedades da cúrcuma são a sua ação anti-inflamatória, antioxidante, antibacteriana e digestiva e, por isso, esta planta tem vários benefícios para o corpo, como:

- Melhorar a digestão;

- Ajudar na perda de peso;

- Combater resfriados e gripes;

- Evitar crises de asma;

- Desintoxicar e tratar problemas de fígado;

- Regular a flora intestinal;

- Regular colesterol;

- Estimular o sistema imune;

- Aliviar inflamações da pele, como eczema, acne ou psoríase;

- Melhorar a resposta anti-inflatória natural.

Além disso, a cúrcuma pode ser utilizada como tônico cerebral, ajuda a inibir a formação de coágulos no sangue e até contribui para aliviar os sintomas de tensão pré-menstrual.