Confira quais são os alimentos que previnem o câncer de próstata

Com o mês de de novembro chegando ao fim, é bom reforçar a importância dos cuidados da saúde do homem. No entanto, a prevenção pode ser bem antes dos 45 anos, idade em que o homem deve começar a fazer consultas com o urologista.

"Alguns alimentos podem prevenir o tumor e manter uma dieta seletiva e balanceada, rica em frutas, verduras, legumes e grãos é fundamental para a manutenção da saúde do corpo", diz a nutricionista do Fort Atacadista, Sheili Negrão Gomes.

A especialista em alimentação aponta quais os itens são indispensáveis na mesa do homem saudável. "É importante equilibrar na alimentação produtos ricos em carotenóides, que dão na natureza os tons de amarelo ao vermelho, como tomate, cenoura, abóbora, mamão, que protegem o organismo contra infecções", cita a nutricionista. O tomate, aliás, é considerado um importante "amigo da próstata", por possuir em sua composição também o licopeno, substância de alto poder antioxidante.

"O papel dos antioxidantes é proteger as células sadias do organismo contra a ação oxidante dos radicais livres", explica Sheili, que sugere outros alimentos antioxidantes para consumo dos homens que são: linhaça, ameixa, morango, azeite, aveia, alho, cebola, uvas, batata doce, cacau, açafrão, laranja, maçã, entre outros.

Alimentos ricos em ácido fólico e selênio, como o brócolis, couve flor, espinafre, e as oleaginosas como nozes, amêndoas, avelã e amendoim, também possuem propriedades antioxidantes. "Os alimentos ricos em ômega 3, como a sardinha, chia, salmão, azeite, óleo de canola, fortalecem o sistema de defesa do organismo, além de reduzir o estresse e prevenir também contra doenças cardiovasculares", reitera.

A nutricionista orienta ainda que além de uma alimentação equilibrada, com muita ingestão de água, o exercício físico também é indispensável na manutenção da saúde do corpo.

