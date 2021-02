Confira o itinerário do fumacê nessa quinta-feira

Os veículos começarão a fazer a borrifação às 16h, e seguirão até 22h - (Foto: Divulgação)

Reforço na eliminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chykungunia, o serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV) – mais conhecido como Fumacê – irá passar por 19 bairros de Campo Grande nessa quinta-feira (25). Haverá um veículo da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circulando nas ruas de cada bairro, seguindo por ruas já pré-estabelecidas.

As equipes estarão nos bairros:

Jardim Aero Rancho;

Amambaí;

Jardim Caiobá;

Vila Carlota;

Centro Oeste;

Coronel Antonino;

Cruzeiro;

Maria Aparecida Pedrossian;

Jardim Noroeste;

Nova Lima;

Núcleo Industrial;

Vila Popular;

Rita Vieira;

Jardim São Conrado;

Tiradentes;

União;

Universitário e

Vilas Boas.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os veículos começarão a fazer a borrifação às 16h, e seguirão até 22h, já tendo um cronograma previamente estabelecido. Em caso de chuva ou fortes ventos na região em que as equipes estão programadas a passar, não será possível executar o serviço.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.