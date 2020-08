A UPA 24h oferece estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Em meio a necessidade da população em receber atendimento médico, a Secretária Municipal de Saúde (SESAU) disponibiliza, a relação das Unidades médicas que devem procurar neste domingo(9).

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) faz parte da Rede de Atenção às Urgências. O objetivo é concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192.

A UPA 24h oferece estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Se necessário o paciente poderá ser encaminhado para um hospital da rede de saúde, para realização de procedimento de alta complexidade.

Quando procurar uma UPA

Em casos de febre alta, acima de 39ºC, fraturas e cortes com pouco sangramento, infarto e derrame, queda com torsão e,dor intensa ou suspeita de fratura, cólicas renais, falta de ar intensa, crises convulsivas, dores fortes no peito, vômito constante.





Confira a escala médica de plantão nas UPAs e CRSs nesse domingo dia 09 de agosto de 2020.