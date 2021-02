Comper e prefeitura lançam 13ª Campanha Agente Antimosquito neste sábado

Legenda: Maquete que mostra a evolução do mosquito da dengue vem sendo exposta nas lojas do Comper - (Fotos: Roberto Higa)

Na manhã de ontem, no Hipercenter Jardim dos Estados, foi lançada a 13ª edição da Campanha Agente Antimosquito, uma parceria do Comper com a prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), no sentido de combater a dengue. Durante o mês de março, as 11 lojas da rede serão vistoriadas por técnicos do CCEV (Centro de Controle de Enedemias e Vetores), que inspecionarão ralos, bueiros, visando exterminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Conforme Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento do Comper, a rede é pioneira entre os estabelecimentos comerciais da capital na realização de campanha de combate à dengue. "Nosso objetivo é garantir boa saúde ao colaborador e aos clientes, trabalhando sempre a prevenção e a conscientização para dimizar o Aedes aegypti".

José Mauro Filho, secretário municipal de Saúde de Campo Grande, considera a campanha muito importante, pois soma esforços para que mais pessoas se conscientizem quanto à prevenção. "O Comper tem sido parceiro há mais de uma década nessa luta e isso é fundamental. Atualmente enfrentamentos uma situação particular em que temos que lidar não só com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que têm aumento significativo justamente nesse período de chuvas, mas também com a pandemia da covid-19, que assola o mundo todo. Nossa região é considerada endêmica para as chamadas arboviroses e, portanto, precisamos redobrar as atenções quanto a isso. É fundamental também a colaboração da população, tendo em vista que o crescimento na infestação de mosquitos é uma consequência da falta de cuidados. Levantamentos nos mostram que 80% dos focos do Aedes aegypti ainda são encontrados dentro das casas das pessoas".

Maquete – Para Silvia Cristina de Souza, chefe de serviço de educação em saúde do CCEV, a parceria com o Comper vai de encontro ao que a população precisa, que é se conscientizar. Ela ainda destaca a importância da maquete que ilustra a evolução do mosquito e que durante o mês de janeiro foi exposta nas lojas Rui Barbosa, Jardim dos Estados e Ypê Center.

"Essa parceria com a rede Comper vem de encontro ao que precisamos que é chamar a população, seja pelos funcionários ou clientes que utilizam a rede para abastecerem suas casas. Por meio dessa exposição, que faz parte da campanha, passamos a importância do cuidado e responsabilidade de cada um com a prevenção ao combate às doenças transmitidas por vetores como Aedes aegypti e o mosquito-palha, transmissor da leishamione, que podem ser combatidos com cuidados mínimos da própria população, como limpeza de quintais e o não acúmulo de água", frisa Silvia. Ela emenda que "as vistorias nas lojas são realizadas e procuramos passar como devem ser os cuidados necessários a todos os funcionários para poderem levar as informações para suas casas e familiares".

A maquete estará exposta neste mês na loja Tamandaré, dia 13. Em 20 de fevereiro, os clientes do Comper Brilhante poderão conferi-la, enquanto no dia 27 é a vez da loja Tijuca recebê-la.

Até o fechamento dessa edição havia a informação de que o prefeito Marquinhos Trad participaria do evento.

Casos - Dados da Sesau apontam que durante o mês de janeiro deste ano, foram registradas 154 notificações de casos suspeitos de dengue na capital, enquanto no mesmo período do ano passado foram 3.718 casos registrados da doençam, com sete óbitos. Em 2020, foram 13.526 casos confrmados.

Até o momento, de acordo com a Sesau, foram notificados três casos de chicungunya. No ano passado, dez pessoas contraíram a doença em Campo Grande, sendo apenas uma em janeiro.

O panorama da zika, segundo dados da Sesau, mostra que em 2020 foram notificados 60 casos, com nove confirmados. Neste ano, até agora, não há registro de casos desta doença.