Com Raio-X Digital, Hospital de Maracaju proporciona diagnósticos mais detalhados

Novo aparelho de raio-x - (Foto: Divulgação)

Nas últimas semanas o Prefeito Maurílio Azambuja (MDB) confirmou os investimentos no Hospital Soriano Corrêa da Silva, apresentando um moderno Raio X para uso da comunidade maracajuense.

A cerimônia de entrega e apresentação ocorreu juntamente com o Diretor do Hospital Dr. Jairo da Silva Antória, médicos e profissionais da saúde.

“Trata-se de um aparelho de Raio-X moderno e que nos permite analisar o caso com maior facilidade, conseguindo atender o paciente que é nossa prioridade de forma mais tranquila, conseguindo fazer ainda até noventa e nove imagens com o mesmo filme.” Explicou Eduardo Quintana, Tecnólogo em Raio-X, atuante no Hospital de Maracaju há três anos.

O técnico ainda afirmou que a tecnologia empregada neste novo aparelho faz com que o médico consiga analisar o Raio-X sem a necessidade de expor tanto o paciente, evitando repetir o exame várias vezes.

“O Prefeito Dr. Maurílio, preocupado com um melhor diagnóstico do paciente, através de suas parcerias, conseguiu este Raio-X que vai trazer um benefício enorme ao paciente que vai ter um diagnóstico melhor, imagens perfeitas, dando melhores condições ao médico que fará uma análise a altura.” Explicou Jairo Antória, Diretor do Hospital

Recpção do Raio-X

Para o Prefeito Maurílio Azambuja (MDB) esta ferramenta de trabalho é de fundamental importância para o médico, mas principalmente para o paciente que consegue um diagnóstico mais preciso, possibilitando assim um tratamento mais adequado.

“Temos um Raio-X Digital moderno e nosso objetivo é esse, dar condições de trabalho, através desta ferramenta que facilita o diagnóstico do paciente e claro, quem ganha com isso, não é somente os profissionais da saúde, mas principalmente a população de Maracaju. Somente tenho que agradecer por essa passagem de 12 anos à frente do município, buscando sempre o melhor, contando com o apoio de todos, somente tenho gratidão a toda a categoria da saúde maracajuense, tendo uma saúde que serve de exemplo para todo o Mato Grosso do Sul.” Explicou Maurílio Azambuja.

O prefeito ainda salientou que somente com o forte apoio do município é possível realizar essas aquisições do Raio-X Digital, Aparelho de Ultrassom e ainda a parceria com a iniciativa privada dos médicos em um tomógrafo, onde a Prefeitura de Maracaju assinou um convênio que possibilita a realização de até 150 exames mensais às pessoas atendidas pelo Hospital de Maracaju.