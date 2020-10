Aplicativo MS Digital dá acesso a versão online do cartão SUS

Com a modernização de diversos serviços públicos, o que antes demandava tempo e longas filas de espera agora pode ser resolvido independente do dia da semana. - (Foto: Saul SChramm)

Desenvolvido pelo Governo do Estado para modernizar os serviços públicos oferecidos ao cidadão e reunir todos eles numa só ferramenta, o MS Digital já reúne 76 serviços, entre eles o que permite ao usuário consultar a versão online do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para ter acesso é muito simples, basta ter um celular com acesso a internet, e o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física). Após baixar o MS Digital nas lojas de aplicativo (IOS ou Android) e efetuar o cadastro de novo usuário, basta acessar “Saúde”, escolher a opção “Cartão SUS Online”, inserir o CPF, e salvar a informação se quiser que o app memorize a informação. Ao clicar em continuar, o cartão do usuário será gerado na tela. Vale destacar que um mesmo usuário pode consultar o cartão SUS de outros membros da família.

O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde um simples atendimento de avaliação da pressão arterial, através da atenção primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito à toda população do país, sem distinção de cor, raça ou classe social.

MS Digital

O aplicativo multiplataforma MS Digital foi desenvolvido por servidores da Superintendência de Gestão da Informação (SGI) com objetivo de simplificar a vida do sul-mato-grossense e já conta com 10.370 mil usuários cadastrados.

A ferramenta permite que o cidadão tenha acesso mais de 70 serviços públicos sem sair de casa, tendo em mãos apenas um celular com acesso à internet. Consultas, agendamentos, denúncias, legislação, informações de utilidade pública, endereços, telefones de serviços essenciais, e notícias em tempo real fazem parte desse moderno canal de atendimento ao público.

O MS digital possui design limpo e comando intuitivo que permite experiência de fácil navegação do usuário.