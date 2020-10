Com estoque zerado, Hemosul precisa de doação dos tipos O- e O+

Tanto doadores já cadastrados, quanto os novos podem contribuir para reabastecimento dos estoques - (Foto: Divulgação/Governo do Estado MS)

Com estoques zerados, o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul, convoca os doadores, em especial para as tipagens O- e O+. Mayra Franceschi, gerente de relações públicas do órgão ressalta que tanto doadores já cadastrados, quanto os novos podem contribuir para reabastecimento dos estoques.

Para doar os voluntários devem procurar uma unidade de coleta, na Capital ou no interior do Estado. Vale ressaltar que a instituição adotou todas as medidas para prevenir o contágio pelo novo coronavírus. O agendamento é uma alternativa para quem preferir se programar. As doações espontâneas e de outros tipos sanguíneos também são bem-vindas.

O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, na Capital. O atendimento de segunda à sexta-feira é das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h. Também é possível doar nas unidades do Hemosul de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. Confira aqui os endereços e horários de atendimento.