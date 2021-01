Com 47 vagas em sete áreas, residência multiprofissional da Sesau tem 519 inscrições homologadas

Residência multiprofissional da Sesau tem 519 inscrições homologadas - ( Foto: CG Notícias )

O processo de seleção para o programa de residência multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), realizado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), teve 519 inscrições homologadas. Os candidatos irão concorrer a 47 vagas nas áreas de educação física (bacharel), enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia e serviço social, com bolsas de R$ 3.330,43. As provas devem ser realizadas no dia 14 de fevereiro.

Conforme o demonstrativo divulgado neste sábado (16) pela Divisão de Extensão Pesquisa e Pós-graduação em Saúde, a maior procura foi para a área de enfermagem, com 259 inscritos para concorrer a 22 vagas, o que representa uma concorrência de 11,77 candidato por vaga.

A segunda maior procura foi para a área de fisioterapia, com 57 inscritos que irão concorrer a duas vagas. A concorrência é de 28,5 candidatos por vaga.

O programa de residência multiprofissional tem duração de dois anos e os residentes atuarão em uma das dez unidades do Laboratório de Inovação da Atenção Primária em Saúde.

O local da prova será divulgado oportunamente no site www.campogrande.ms.gov.br/sesau.serviços, de acordo com a lista de inscrições

homologadas.

Residência Médica

O processo seletivo para o programa de residência médica encerrado também nesta semana teve 151 inscrições homologadas. Ao todo estão sendo disponibilizadas 40 vagas para profissionais médicos, que desejam fazer residência médica em medicina da família e comunidade. A bolsa ofertada é de quase R$ 12 mil.

A prova, que acontecerá no dia 7 de fevereiro, será composta por 16 questões de cada uma das seguintes disciplinas: clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia-obstetrícia e medicina preventiva e social.

O gabarito final deve ser divulgado uma semana após a aplicação da prova. Já as matrículas serão feitas entre os dias 22 e 23 de fevereiro, para que o início do programa obedeça ao calendário nacional, que estipula o dia 1° de março como data de início das aulas.

*Residência Multiprofissional.