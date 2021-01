Cidade do Rio começa nova fase de vacinação contra covid-19

Início da vacinação - (Foto: Renato Alves/ Agência Brasília)

O município do Rio de Janeiro ampliou hoje (27) o público-alvo da campanha de vacinação contra a covid-19. Estão sendo vacinados profissionais de saúde, veterinários e agentes funerários com 60 anos ou mais de idade, que estejam na ativa.

A meta da prefeitura do Rio é vacinar 66 mil pessoas nessa segunda leva da campanha. A primeira etapa, iniciada na semana passada, que focou em idosos de abrigos, quilombolas, indígenas e profissionais da linha de frente do combate à covid-19, foram vacinadas 82 mil pessoas até ontem (26).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a expectativa é começar a vacinação de idosos com mais de 95 anos já no início de fevereiro. O cronograma, no entanto, depende do envio de vacinas pelo Programa Nacional de Imunização.

“A gente espera que as doses continuem chegando, mas a nossa estratégia é sempre iniciar a vacinação com velocidade. A gente já tem uma sinalização do Ministério da Saúde que no mês de fevereiro a Fiocruz e o Butantan já enviam mais doses para o país todo, inclusive para a cidade do Rio de Janeiro”.

A servidora federal Joana Angélica Ferreira procurou um posto de saúde logo no início da manhã de hoje para ser vacinada. “Nós vamos vencer. Nós, brasileiros, somos fortes. Que todos se vacinem. Não tem que ter medo”, comemorou.