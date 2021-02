Cassems orienta para os cuidados com a alimentação durante o verão

Os cuidados devem se estender, também, para o consumo de carnes - (Foto: Divulgação)

O verão está aí e, até o dia 20 de março, a temperatura permanece elevada, com dias mais longos em relação às outras estações. Para lidar com o clima diferenciado, é preciso algumas medidas de prevenção e cuidado com a saúde, e a alimentação também deve ser impactada. Por isso, a Cassems, por meio da nutricionista que atua no plano de saúde, Laurinete Delalata, orienta para uma boa alimentação durante essa estação, para a garantia do bem estar.

De acordo com Laurinete, uma alimentação saudável é fundamental durante todo o ano. “Mas, no verão, especificamente, é muito importante. As altas temperaturas levam à mudanças fisiológicas que reduzem o metabolismo basal. Então, orientamos para a inclusão de alimentos da época e ricos em água. Os sucos naturais e a água de coco são excelentes escolhas”.

A nutricionista explica que os vegetais são importantes para compor uma boa alimentação. “Verduras e legumes são refrescantes, ricos em vitaminas, fibras, dando uma sensação de saciedade. As castanhas e frutas secas contém gorduras boas, vitaminas, minerais e são anti inflamatórios”.

Os cuidados devem se estender, também, para o consumo de carnes, conforme orienta Laurinete. “Prefira as carnes de peixes e frangos que são mais leves e fáceis de serem digeridas. Os cereais integrais e grãos são antioxidantes. Evite excesso de sal, alimentos gordurosos, calóricos, frituras e alimentos industrializados, pois o processo de digestão com esses alimentos é mais lento, e dá uma sensação de sonolência e indisposição durante o dia todo”.

A dica mais comum e assertiva para manter a boa saúde no verão é a hidratação, afirma a nutricionista. “Por conta do calor e altas temperaturas, o ideal é beber muitos líquidos, a falta de hidratação, além de sensação de fome, pode gerar cansaço e dores no corpo. Dois litros de água diários pode não ser suficiente,pois essa necessidade varia de acordo com peso, idade e prática de atividades físicas”.

Para colocar em prática as dicas dadas pela nutricionista Laurinete Delalata, confiram a lista de vegetais da época do verão e inclua na sua lista de compras:

Frutas: abacaxi, carambola, coco verde, figo, framboesa, fruta do conde, laranja-pera, mamão, maracujá, melancia, nectarina e uva;

Verduras: alface, cebolinha, couve e salsa;

Legumes: abóbora, abobrinha, beterraba, pepino, pimentão, quiabo e tomate.