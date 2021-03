Cantor Edson está recuperado da covid-19 e recebeu alta hospitalar

O sertanejo Edson recebeu alta após se recuperar da covid-19 - Foto: Reprodução Instagram/@edsonsertanejo

O sertanejo Edson Cadorini, da dupla com Hudson, recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo, nesta segunda-feira, 15. O cantor estava internado com covid-19 desde 3 de março, e passou 5 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de onde foi transferido para o quarto no último sábado.

Edson postou em sua rede social uma foto na cadeira de rodas, cercado pela equipe médica. "São muitos sentimentos e o maior deles é gratidão. Foram dias difíceis, mas que Deus esteve muito presente. Recebi alta, mas ainda sigo empenhado na minha total recuperação", escreveu.

Edson agradeceu à cardiologista-intensivista e coordenadora da equipe clínica, a Dra. Ludhmila Hajjar. "Quero só agradecer. A essa grande mulher e médica sensacional Ludhmila Hajjar, sua equipe eficiente Stephanie Rizk cardiologista juntamente com todos os profissionais do Hospital São Luís, que fizeram tudo pra que eu me recuperasse".

A mulher do cantor, Deia Cypri, também aparece na foto de mão dada com o marido. "Minha esposa, que é um anjo na minha vida, e todos vocês! Só peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Obrigado por tudo", afirmou Edson.