Unidades de Campo Grande vão abrir no sábado para quem não consegue vacinar durante a semana

Unidades vão abrir dia 17 de outubro (sábado) - Arquivo

Teve início hoje (5) em todas as unidades de saúde de Campo Grande o período das campanhas de imunização contra a poliomielite e de atualização da caderneta, chamada de multivacinação. Serão público alvo das duas campanhas as crianças e adolescentes de até 15 anos de idade.

Poderão se vacinar contra a pólio, aquela da gotinha, as crianças com idades entre 12 meses e menores de 5 anos de idade. As últimas campanhas de prevenção à paralisia infantil, doença provocada pela poliomielite, aconteceram em 2015 e 2018.

Crianças e adolescentes de até 15 anos devem comparecer às unidades de saúde para confirmar se as carteiras de vacinação estão em dia e, caso não esteja, tomar as doses que estão em aberto. Como as duas campanhas são de imunobiológicos que estão presentes no calendário vacinal da criança, não há meta estipulada para o público a ser vacinado.

No dia 17 de outubro, sábado, todas as 71 unidades básicas de saúde (UBSs) e unidades de saúde da família (USFs) de Campo Grande estarão abertas para atender ao público que não consegue comparecer aos locais de vacinação durante a semana.