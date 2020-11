Campanha conscientiza homens sobre a prevenção aos cânceres

Campanha Novembro Azul terá lives de conscientização - ( Foto: Governo do Estado MS )

Ao longo deste mês de novembro, em alusão a Campanha Novembro Azul, a Secretaria Estadual de Saúde realiza diversas lives voltada ao público masculino, com foco na prevenção de diversos tipos de cânceres.

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer 65,8 mil homens devem ser diagnosticados com câncer de próstata neste ano. A doença ocupa a primeira posição no Brasil.

Outro tipo de câncer é o tumor de pênis. Esta doença representa 2% de todos os tipos de cânceres que atingem o homem. Já os casos de câncer da boca, deve chegar a 11.180 casos só neste ano.

Em Mato Grosso do Sul a taxa de mortalidade em razão do câncer de pênis é de 0,57%, próstata 17,19% e boca 4,63%.

A primeira live de conscientização acontece nesta quarta-feira, dia 6 de novembro, com o tema: ‘Prevenção do câncer na população masculina’, que será realizada pelo Dr. Jeferson Baggio Cavalcante. E também ‘O Papel da Nutrição na Saúde do Homem’, com a nutricionista Juliana Rodrigues.

Já no dia 16 de novembro, acontece a live: ‘Benefícios da Atividade Física na Prevenção de Doenças Crônicas’, com a Dra. Vanessa Jacquiline de Souza. E também a conversa sobre a ‘Infecção Urinária na População Masculina’, com o Dr. Henrique Rodrigues Scherer Coelho.

E no dia 24 de novembro, é a vez da live: ‘Você sabia que Doença Vascular também afeta os homens’? A conversa é com a Dra. Marília Lomonoco Galhardo. E também sobre a ‘Saúde Mental e População Masculina: estratégias de prevenção e cuidado’, com a Dra. Patrícia Arakaki Marques.