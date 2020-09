Campanha com arara vermelha atinge 4 mil doações e Hemosul fica a mil bolsas da meta

campanha “Do Mesmo Sangue” acaba de atingir 4 mil bolsas arrecadadas - (Foto: Saul Schramm/Secom Gov MS)

A mobilização da sociedade para concluir a pintura da arara vermelha do Monumento das Araras em Campo Grande tem sido muito positiva para o Hemosul, especialmente para os pacientes que necessitam das doações de sangue feitas na unidade.

A campanha “Do Mesmo Sangue” acaba de atingir 4 mil bolsas arrecadadas, e a coordenadora geral da Rede Hemosul, Marli Vavas mantém o pedido para a população. “É bonito ver a mobilização das pessoas pela vida e também pela arte. Esperamos que ao fim da campanha, os doadores antigos continuem doando e os que vieram encorajados pela campanha se fidelizem”, pontua.

Lançada no dia 5 de agosto a iniciativa tem objetivo de arrecadar 5 mil bolsas de sangue, e a cada 1 mil bolsas uma parte da arara vermelha do Monumento das Araras em Campo Grande será colorida novamente.

A quarta etapa da pintura do monumento será realizada na manhã do dia 10 de setembro. As fases anteriores foram realizadas nos dias 17 e 24 de agosto, e 1° de setembro. Para que a arara volte a ficar totalmente vermelha serão necessárias mais mil bolsas de sangue.

A campanha criativa é resultado de uma parceria entre Hemosul, Sicredi e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) para estimular a doação de sangue no Estado, atrair novos doadores, conscientizar para a preservação da espécie, além de restaurar um dos principais monumentos da Capital.

Com cerca de 10 metros de altura o Monumento das Araras foi construído em 1996 na Praça União do Bairro Amambai pelo artista plástico Cleir Ávila.

Na Capital as doações de sangue podem ser realizadas diretamente no Hemosul que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. No interior do Estado as doações podem ser feitas em Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim. Confira aqui os endereços.

Para evitar aglomerações e oferecer mais segurança aos doadores durante a pandemia de Covid-19, as doações podem ser agendadas. O Hemosul adota todas as medidas de segurança. Para informações ou agendamentos a instituição disponibiliza os telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou whatsapp (67) 99298-6316.

Mireli Obando, Subcom