Camila Pitanga revela que ela e a filha estão com malária

Camila Pitanga disse que conversou com dois médicos ainda no domingo à noite, por telefone - (Foto: Divulgação G1)

Camila Pitanga usou as redes sociais na segunda-feira, 10, para contar que ela e a filha testaram positivo para malária. Elas estavam em isolamento social em uma zona de Mata Atlântica, no litoral de São Paulo.

Ambas foram atendidas no Hospital das Clínicas e Camila Pitanga elogiou o tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS).

"Foram 10 dias de muito sufoco. Entre picos de febre alta, calafrios e total incerteza. Havia a sombra da possibilidade de estar com covid-19. Somente no domingo recebi o resultado negativo do meu PCR. Mas no lugar de me aliviar, permanecia a agonia pois eu não fazia ideia do que eu poderia ter. Estava à deriva. Pois bem, uma amiga minha suspeitou que esses picos de febre associados ao fato de estar em isolamento social numa zona de Mata Atlântica no litoral de São Paulo podia ser malária. Fui indicada a conversar com dois infectologistas", conta.

Camila Pitanga disse que conversou com dois médicos ainda no domingo à noite, por telefone. Um deles a orientou a procurar o Hospital das Clínicas da USP.

"Uma vez que a suspeita era malária, doença muito rara, não há melhor lugar para você ser tratado do que a rede SUS, local de referência e excelência para doenças endêmicas. No HC, fui prontamente atendida por uma mulherada. Sim, uma equipe 100% de mulheres fantásticas do laboratório da Sucen. Faço questão de dar seus nomes: Ana Marli Sartori, Silvia Maria di Santi, Dida costa, Simone Gregorio, Renata Oliveira e tão importantes quanto, as agentes de saúde Cida Kikuchi e Gildete Santos. Todas foram extremamente profissionais, eficientes e gentis", relata.

A atriz acrescentou que os resultados dos exames confirmaram que ela e a filha estavam com o vírus: "Bom, os resultados dos exames saíram dando positivo para malária. Eu e minha filha. Uma doença que ainda existe, é curável, mas precisa de cuidados. O tratamento é gratuito. Faço cá meus votos de gratidão a todas e todos agentes de saúde, que além de estarem na trincheira nessa luta contra a covid-19, estão aí atendendo inúmeras outras demandas com seu profissionalismo em meio a condições e incertezas muito grandes."

Camila Pitanga também reforçou a necessidade de se apoiar o funcionamento do SUS. "É de suma importância valorizar a existência desse sistema de saúde que cuida de tanta gente, principalmente dos que não tem condições de pagar um plano de saúde. Estamos num país onde uma doença matou mais de 100 mil pessoas em poucos meses. Esse número poderia ser o triplo ou mais se não fosse o SUS. A catástrofe seria ainda maior. Muito obrigada e parabéns a todas e todos os profissionais de saúde desse país!", concluiu.

Diversos fãs e amigos de Camila comentaram a publicação, como a cantora Preta Gil: "Meu amor espero que vocês estejam bem. Mando meu axé daqui".

Taís Araújo também mandou mensagens para a amiga: "Saúde, Camis! Fique boa logo!."