Brasil deve começar a produzir vacina russa contra a covid-19 em dezembro

Cientista segura vacina russa contra covid-19 desenvolvida pelo Instituto Gamaleya - ( Foto: Estadão/AFP Photo )

O Brasil deve começar a produzir em larga escala, já em dezembro, doses da vacina russa contra a covid-19, Sputnik V. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 19, em coletiva de especialistas e autoridades russas. A farmacêutica responsável é a União Química.

Os russos informaram que já começaram a transferir tecnologia para os brasileiros, mas que leva alguns meses para preparar para uma produção em larga escala. Como se trata de uma emergência, o processo está sendo feito de forma acelerada e deverá estar concluído em dezembro.

India, Coreia do Sul e China são outros três países que, ao lado do Brasil, vão produzir a vacina russa em larga escala. Na Índia, a produção já começa em novembro. Segundo os russos, em todos os testes feitos na Rússia até agora não houve a constatação de nenhum efeito colateral grave. Os únicos efeitos notados foram febre, mal estar passageiro e dor no local da injeção.

Ainda segundo o Instituto Gamaleya, desenvolvedor da vacina, o imunizante garante imunidade de até dois anos contra o novo coronavírus.