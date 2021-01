Brasil acumula 8,4 milhões e registra 61 mil novos casos de covid-19

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 8.455.059 no Brasil. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 61.567 novos diagnósticos positivos de covid-19 e 209.296 pessoas morreram desde o início da pandemia.

Ainda há 856.979 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde, e 7.388.784 pacientes recuperaram-se da doença.

Entre ontem e hoje, foram registradas 1.050 mortes causadas pela covid-19. Há 2.720 falecimentos sendo investigados para averiguar se trata-se de covid-19.

Os dados foram divulgados na atualização diária do Ministério da Saúde, no início da noite deste sábado (16). O balanço é feito a partir de informações sobre casos e mortes coletadas e enviadas pelas secretarias estaduais de Saúde.

Estados

O estado de São Paulo registra o maior número de óbitos (49.885), seguido por Rio de Janeiro (27.755), Minas Gerais (13.355), Ceará (10.223) e Pernambuco (9.993).

As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (811), Acre (835) e Amapá (996).