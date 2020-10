Beneficiários da Cassems compartilham as suas experiências com o plano de saúde

Hospital Cassems em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) é uma entidade construída pela luta dos servidores públicos deste estado, uma classe de trabalhadores unida e de suma importância para nossa sociedade. Nesta quarta-feira (28), comemora-se o Dia do Servidor Público e, se hoje o plano de saúde agrega cada vez mais conquistas, isso se deve à busca contínua dos trabalhadores do estado.

A Cassems se orgulha de fazer parte da vida dos servidores do estado e seus familiares, garantindo acesso ao atendimento e saúde de qualidade. São anos de uma grande parceria que deu certo. Desde 2001, quando a Caixa dos Servidores foi criada, seu principal objetivo é atender com eficiência e qualidade seus beneficiários. Na última segunda-feira (26), a gestão do plano de saúde deu mais um passo que reafirma a sua conexão com os servidores e transparência, na realização da 19ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, pela primeira vez em modalidade virtual.

A empresa caminha ao encontro de uma gestão aberta e transparente, atuando com responsabilidade e ética, colaborando, consequentemente, para uma sociedade cada vez mais justa, com a prestação de serviços de excelência. É assim, com inovação, participação e transparência que a Cassems chega aos 19 anos. Fez o que parecia impossível e sabe que pode sonhar cada vez mais! Está preparada para ir além, surpreender mais, realizar mais, para continuar fazendo a melhor história da saúde de Mato Grosso do Sul.

Graças a sua visão inovadora e empreendedora, com foco no atendimento humanizado aliado à tecnologia de ponta, a Cassems mostrou-se preparada para enfrentar, em 2020, talvez, o maior desafio da sua história. Neste ano, uma crise sanitária sem precedentes assolou o mundo todo e, diante desse novo cenário crítico e de incertezas, a Caixa dos Servidores reafirmou o seu compromisso de cuidar e proteger a vida de seus beneficiários e familiares. A pandemia da Covid-19 nos apresentou uma realidade diferente que exigiu medidas também diferentes e foi esse caminho que a Cassems trilhou, não medindo esforços para trazer acolhimento, atenção e manter a sua característica nata: o atendimento humanizado.

Num ano atípico, a Caixa dos Servidores se colocou na linha de frente na batalha contra o novo coronavírus, oferecendo aos servidores do estado e seus familiares todo o cuidado e segurança necessários, seja em ações preventivas ou estruturas montadas. Esperando por dias melhores, mas não se furtando de enfrentar os desafios do presente, a Cassems segue fazendo uma bonita história na saúde de Mato Grosso do Sul. Foi com muito trabalho, seriedade, com uma gestão empreendedora e participativa e, principalmente, com muito amor que a Caixa dos Servidores construiu a sua trajetória, e será também com esses predicados que o plano de saúde atravessará esse momento difícil enfrentado por todos. Porque a Cassems sabe que quem cuida da vida sabe o valor desse amor.