Araraquara encerra lockdown às 23h59 de hoje

A cidade de Araraquara, no interior paulista, encerra hoje (23), às 23h59, o lockdown no município iniciado no domingo (21). O isolamento total foi determinado pela prefeitura em razão da alta nos casos da covid-19 e do esgotamento dos leitos hospitalares na cidade para tratamento da doença.

Hoje, a cidade está com a taxa de ocupação de 100% nos leitos de enfermaria e de 100% nos de UTI em seus serviços hospitalares público e privado.

Nesta terça-feira, estão internados na cidade, para tratamento da covid-19, 243 pacientes, sendo 169 em enfermaria e 74 em leitos de UTI. Do total de internados, 203 são moradores de Araraquara e 40 de outros municípios.

Até o momento, no município, foram registrados 181 óbitos decorrentes de infecções com o novo coronavírus (covid-19). No ano de 2020, morreram em Araraquara 92 pessoas vítimas da covid-19, quantidade praticamente igual de óbitos registrados nos dois primeiros meses de 2021.

Nesta terça-feira, Araraquara registrou mais 179 casos positivos da covid-19. Além desses, mais 11 foram confirmados em laboratórios da rede complementar particular, totalizando 190 novos casos. Desde o início da pandemia, o município já registrou 13.683 casos da doença.

Exército

O Exército começou hoje a sanitizar locais públicos da cidade. Até o próximo domingo (28), homens do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizada de Pirassununga (SP) vão auxiliar o município, a pedido da prefeitura, no enfrentamento da covid-19. A ação ocorrerá principalmente nas unidades de Pronto Atendimento (UPA), Hospital de Campanha e locais públicos de grande circulação.