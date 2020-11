Anvisa já autorizou importação de doses da Coronavac, diz secretário da Saúde de São Paulo

Gorinchteyn ainda reforçou o compromisso da pasta, alinhada com o Ministério da Saúde, de que a vacina será aprovada somente após a comprovação de sua eficácia e segurança. - (Foto: Athit Perawongmetha/ Reuters)

O secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou no sábado (31) à CNN, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já autorizou a importação de 6 milhões de doses da Coronavac, imunizante feito em parceria do laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan.

Além das doses prontas, a Anvisa também liberou a compra de insumos para a produção de 40 milhões de doses no país. A expectativa, segundo Gorinchteyn, é que até o início do ano o imunizante esteja disponível para a população do estado.

"Toda a parte burocrática nacional foi resolvida. O que existe são os trâmites que serão realizados nos próximos dias lá na China para que possámos, em período de até 17 dias, termos tanto as vacinas quanto os insumos disponíveis aqui no país para que haja a produção e envase dessas vacinas dentro do que já era programado pelo Instituto Butantan", disse o secretário.

Gorinchteyn ainda reforçou o compromisso da pasta, alinhada com o Ministério da Saúde, de que a vacina será aprovada somente após a comprovação de sua eficácia e segurança.

"Todas as tratativas que estão acontecendo são em comissões técnicas, seja do Ministério da Saúde, da Anvisa, do Instituto Butantan e da secretaria. Temos essa discussão [de aprovar vacinas] do ponto de vista técnico, mas com a consciência de que existe a necessidade de termos o maior número de vacinas possível."