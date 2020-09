Alta taxa de contaminação por Covid-19 preocupa Secretaria de Estado de Saúde de MS

Taxa de contaminação é o maior desafio no momento - (Foto: Governo do Estado MS)

Com total de 59.077 casos da doença, registro de 406 novos casos e 10 óbitos nas últimas 24 horas, o Boletim Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde (SES) deste domingo (13) apresentou uma média de 798/dia de testes positivos e 14,4/dia de óbitos por Covid-19 em todo o MS.

A taxa de contaminação é o maior desafio no momento. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, ainda estamos com taxa muito elevada (1.12). O significado destes números, conforme Resende, é que cada 100 positivados podem gerar outras 12 (doze) contaminações. “Precisamos colocar a curva abaixo de 1 (hum) ”, ressaltou.

Dos novos casos registrados 165 são de Campo Grande; 51 de Dourados; 49 de Corumbá; 16 de Aquidauana; e 1 em Sidrolândia. Os óbitos foram 7 (sete) em Campo Grande; 2 (dois) em Dourados; e 1 (hum) em Itaporã.

Seguem internadas 524 pessoas, sendo 302 em leitos clínicos e 228 em UTIs, a maioria das internações por Covid-19, de acordo com o secretário. As maiores taxas de ocupação estão em Campo Grande, 75%; Corumbá 82%; Dourados 60% e 48% em Três Lagoas.