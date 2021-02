Adultos e filhotes, 65 cães e gatos estarão em feira de adoção do CCZ neste sábado

Acontece neste sábado (20) mais uma edição da feira de adoção de animais do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) de Campo Grande. O evento terá cerca de 65 animais, entre cães e gatos, filhotes e adultos, aguardando por um lar. A feira inicia às 8h e irá até 16h, com atendimento individualizado para garantir o cumprimento das medidas de biossegurança para evitar a transmissão do novo coronavírus.

Com os portões abertos à população a partir das 8h, as equipes do CCZ realizarão um atendimento individualizado para cada pessoa que estiver em busca de um animalzinho de estimação, já que, diferente de outras edições, somente eles poderão pegar os pets na mão antes da adoção.

“São protocolos rígidos para que ninguém se contamine, então somente os profissionais do CCZ pegarão os animais, justamente para evitar que eles sejam vetores de transmissão do coronavírus”, explica a coordenadora do centro, Juliana Rezende.

Todos os animais à disposição terão a castração garantida, sendo eles adultos ou filhotes. “Os felinos adultos já estão esterilizados, todos os filhotes e os cachorros já tem o agendamento para a cirurgia”, completa a veterinária.

O CCZ fica na Avenida Filinto Müller, 1601, no bairro Vila Ipiranga.