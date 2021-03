Aditivo contratual é feito e Funsaud já pode pagar salário atrasados de médicos em Dourados

5995ff51ac882342b30f05d2a76327049d78c50fed818

Um aditivo contratual, recurso obrigatório e legal para legitimar a operação financeira do repasse de R$ 9,2 milhões do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul à Prefeitura de Dourados foi concluído ontem (3). Com o processo finalizado, servidores poderão ter todos os salários atrasados quitados.

Conforme explica o Procurador-Geral do Município, Paulo César Nunes da Silva, é preciso seguir uma série de exigências. “A transferência de recursos entre o Fundo Estadual de Saúde, via Governo do Estado, para a Funsaud, pela Prefeitura, dependia da elaboração de um aditivo contratual, ao contrato já existente entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Funsaud. O dinheiro não vem automaticamente, é esse aditivo que possibilita a transferência do recurso para a Fundação”, explica.

O procurador-geral ainda pontua que após a elaboração deste aditivo, o documento é submetido a uma comissão que elabora um parecer jurídico sobre o texto, e só após todos os trâmites ele é publicado no Diário Oficial. O recurso emergencial foi anunciado no dia 18 de fevereiro durante audiência entre o prefeito Alan Guedes, o governador Reinaldo Azambuja, e o secretário de estado de Saúde, Geraldo Resende.

A formalização do repasse da verba aconteceu no dia 19 de fevereiro, em solenidade realizada no Auditório da Prefeitura. Foram R$ 6.255.000,00 depositados ontem, e mais duas parcelas de R$ 1,5 milhão, que juntas somam outros R$ 3 milhões, serão depositadas nos próximos meses.