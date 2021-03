Zé Teixeira solicita aparelho de Tomografia para Itaporã

Deputado Zé Teixeira na sessão plenária - (Foto: Agência ALEMS)

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado e também aos deputados federais e senadores, que seja realizada ação conjunta na alocação de recursos da União visando à aquisição e destinação de aparelho Tomógrafo Computadorizado para suprir às necessidades do Hospital Municipal Louviral Nascimento da Silva, em Itaporã.

De acordo com o deputado, a destinação do tomógrafo permitirá a assistência necessária, com maior qualidade e conforto principalmente a todos os usuários do Sistema Único de Saúde, que procuram pelo atendimento público para realizarem exames, no município, como também permitirá aos médicos e trabalhadores da área da saúde o acesso a diagnósticos mais precisos e resultados com maior rapidez.

"Desta forma, considerando a necessidade de providências urgentes e sendo imprescindíveis as ações do Governo do Estado, bem como da Bancada Federal representativa de MS, pedimos pelo atendimento à reivindicação", afirmou o parlamentar.