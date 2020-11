Vida Saudável fala sobre o papel do farmacêutico clínico e seu trabalho durante a pandemia

Desde o início deste ano o mundo vive uma nova realidade devido à pandemia do coronavírus - (Foto: Divulgação/ Rádio ALEMS)

O programa Vida Saudável, da Rádio ALEMS, que vai ao ar nesta sexta-feira (6), aborda em sua nova ediçõ o papel do farmacêutico clínico e o trabalho desenvolvido durante a pandemia, principalmente sobre a importância da população se atentar para os exames da Covid-19 e os laboratoriais. Participou do programa para falar sobre esses assuntos o presidente do Conselho Regional de Farmácia (CRFMS), Flávio Shinzato.

O presidente do CRFMS explicou que a Farmácia Clínica é uma das 136 áreas que o farmacêutico pode atuar. “Essa é uma atividade recente, que nos últimos dez anos vem conquistando espaço dentro da classe farmacêutica, que assegura mediante a aplicação de conhecimentos e funções relacionadas ao cuidado dos pacientes, que o uso de medicamentos seja seguro e apropriado, garantindo um tratamento adequado da patologia diagnosticada e maior efetividade do tratamento”, explicou.

Desde o início deste ano o mundo vive uma nova realidade devido à pandemia do coronavírus, e isso fez com este segmento da área farmacêutica ganhasse mais espaço, pois segundo Flávio Shinzato, houve um amento da compra desenfreada de medicamentos e vitaminas, o que pode causar, em alguns casos, mais malefícios do que benefícios. “Aí que entra o papel do profissional especializado, que vai atender este paciente com objetivo de orientar as possíveis incompatibilidades desses medicamentos. Existem situações em que um remédio anula o efeito de outro”.

Já em relação aos exames aos laboratoriais, o presidente do CRFMS destacou que o farmacêutico pode solicitar, mas só em relação às doenças que já foram diagnosticadas, o que contribui com a saúde do paciente e com o médico que atua no Sistema de Saúde público. “O profissional da área de farmácia é uma ponte de acesso mais próxima do cidadão até que ele possa ir ao médico para que seja feito todo um acompanhamento mais elaborado”.

