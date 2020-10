Vida Saudável fala sobre cenário atual da pandemia do coronavírus no Brasil e em MS

O médico e infectologista Júlio Croda - (Foto: Divulgação/Rádio ALEMS)

O programa Vida Saudável desta sexta-feira (30), da Rádio Assembleia, conversa com o infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Júlio Croda, que destaca durante o bate-papo o cenário atual e as perspectivas da pandemia da Covid-19 no Brasil e no Estado, que tem registrado nas últimas semanas uma queda significativa dos números de casos.

Segundo o infectologista, o País e o Estado estão vivendo um momento bastante tranquilo com queda da média móvel, tanto no que diz respeito ao número de casos da doença, quanto ao número de mortes. Além disso, a economia na maioria de suas atividades também já está retornando ao que era antes do início da pandemia. “Justamente agora é que precisamos programar, ou seja, planejar para uma possível retomada do próximo período epidêmico de vírus respiratório, que começam quando as temperaturas baixam a partir do mês de março”, pontua.

Ao ser questionado sobre uma a possibilidade de uma segunda onda do coronavírus como tem ocorrido em outros países, Júlio Croda destacou que ainda não possui muitos dados de inquéritos soro epidemiológicos para entender a porcentagem da população que adquiriu o vírus, mas acredita que ainda existe um grande número de pessoas suscetíveis a doença. “O vírus está circulando, ele está se tornando endêmico, ou seja, sazonal, no período do inverno ele tende aumentar. Isso já está ocorrendo na região Norte, onde está tendo um aumento das internações hospitalares devido ao inverno amazônico”.

Quanto a possibilidade da utilização da vacina BCG (usada para prevenir a tuberculose) com objetivo combater a Covid-19, Júlio Croda, que é responsável pela coordenação do estudo no Mato Grosso do Sul, disse que os testes serão realizados em cerca de dois mil profissionais da área de saúde, a fim de verificar a proteção do imunizante também contra o novo coronavírus. O estudo será realizado somente em dois estados da federação, Mato Grosso Sul e Rio de Janeiro.

De acordo com o médico, os profissionais que se voluntariarem a receber a vacina passarão por entrevista e testagem sorológica, e ainda serão acompanhados pela equipe de pesquisa por até um ano, por meio de ligações telefônicas semanais. Caso apresentem algum sintoma sugestivo de Covid-19, os voluntários poderão fazer a coleta do swab nasal para avaliar a presença do vírus. Retornos trimestrais serão agendados para verificar a presença de possíveis infecções assintomáticas através de sorologia.

O estudo, chamado de BTB (Brace Trial Brasil), deverá vacinar aproximadamente 10 mil voluntários em todo o mundo. Além do Brasil, países como Austrália, Reino Unido, Espanha e Holanda também fazem parte da pesquisa. Para se cadastrar o voluntário tem que fazer o pré-cadastro no link da Fundação Osvaldo Cruz, e ser maior de 18 anos, profissional da saúde (enfermeiros, médicos, técnicos, fisioterapeutas, recepcionistas, porteiros, motoristas e outros), e principalmente não ter sido infectado pela Covid-19 e nem estar participando de outro ensaio clínico.

Para acessar e ouvir o Programa Vida Saudável, clique aqui.