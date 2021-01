Vereadora de Rio Verde questiona prefeitura sobre possíveis 'fura-fila' da vacina

A vereadora Lidiane Farias de Souza (PSDB) do município de Rio Verde de Mato Grosso

Com o avanço da vacinação pelo Estado, crescem os relatos de “fura-filas” da imunização. Algumas denúncias chegaram no gabinete da vereadora Lidiane Farias de Souza (PSDB) do município de Rio Verde de Mato Grosso, distante 201 quilômetros da capital sul-mato-grossense, que dão conta de possíveis pessoas, supostamente privilegiadas, no recebimento da vacina do Instituto Butantan e a parlamentar pede um posicionamento oficial do executivo.

A vereadora Lidiane enviou, na manhã desta quinta-feira (28/1), ofício ao secretário municipal de saúde do municipio de Rio Verde de Mato Grosso, Roberto Martins, solicitando esclarecimentos oficiais sobre o Plano Municipal de Vacinação, ainda não divulgado, contra a covid-19. A parlamentar justifica o pedido com o princípio de transparência nos atos públicos. “Venho solicitar que seja divulgado semanalmente a lista das pessoas imunizadas contra a Covid-19, bem como seu grupo, data e nome do responsável pela aplicação, afim de não restar dúvidas quanto ao princípio da transparência nos atos público bem como o cumprimento do Pano Municipal de Imunização contra a Covid -19”, pleitea Lidiane Farias no documento encaminhado.

O protocolo comprova que o executivo municipal recebeu o documento nesta quinta-feira (20/1) e a vereadora aguarda as informações solicitadas para as devidas providências.

Quantidade de doses

Com o segundo lote recebido no último domingo (24/1), Mato Grosso do Sul soma 180 mil doses recebidas da vacina contra coronavírus. O primeiro lote, com 158 mil doses da vacina contra Covid-19, chegou em 18 de janeiro. Em tempo recorde, a Secretaria de Estado de Saúde distribuiu no mesmo dia todas as doses aos 79 municípios. De acordo com relação publicada no Diário Oficial do Estado de 19 de janeiro, o município de Rio Verde de Mato Grosso/MS recebeu a quantidade de 686 doses.