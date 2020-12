Vereador eleito em Niterói, Carlos Boechat morre vítima da covid-19

Carlos Boechat e seu irmão o jornalista Ricardo Boechat - ( Foto: Reprodução )

Morreu neste sábado, 12, vítima da covid-19, o vereador eleito pelo PDT em Niterói (RJ), Carlos Boechat. O engenheiro, de 70 anos, era irmão do jornalista Ricardo Boechat, que morreu em um acidente de helicóptero no ano de 2019 em São Paulo. Eleito com 2.916 votos, ele estava internado na Casa de Saúde Santa Martha. Carlos Boechat deixa a esposa, Patrícia, quatro filhos e netos.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, fez uma homenagem ao amigo em sua página no Facebook. "Lutou bravamente contra o covid-19, mas infelizmente faleceu ainda há pouco. Uma dor e tristeza imensas no coração pela partida desse amigo incansável, íntegro, que transmitia sempre energias positivas a todos!", postou.

O prefeito eleito da cidade, Axel Grael, também prestou sua homenagem nas redes sociais. "Um grande ser humano, dono de uma alegria ímpar. Uma pessoa pública de grande importância para Niterói, que trabalhou muito por nossa cidade (...). Ele estava muito feliz ao ter sido eleito vereador pelo PDT, após realizar uma bonita campanha. Vá em paz, meu amigo. Vai fazer muita falta por aqui", escreveu.