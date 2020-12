Veja aqui: o ano de 2020 na tela da TV ALEMS

Mais de 130 horas de programação inédita. É o que, mesmo em ano de pandemia, produziu a TV ALEMS ao longo de 2020. Esse expressivo número desconsidera ainda a transmissão de sessões e reuniões parlamentares, caso contrário, seria muito maior. Um resumo de tudo que a população de sul-mato-grossense pôde acompanhar na TV Assembleia passa a ser exibido a partir de hoje (01) na programação do canal do legislativo, apresentado por Ana Paula Gimenes, Gláucia Jandre e Marithê Cogo.

São dezenas de programas e programetes que levaram notícia, política, saúde, ciência, música, literatura e mais. Sem dúvida, a programação própria mais rica de uma emissora de Mato Grosso do Sul. A programação, mesmo com equipes atuando de casa, contou com a estreia de programas como "Perspectiva" e "Fique Ligado".

No especial, o telespectador conhecerá ainda os parceiros da TV ALEMS, em especial a TV Senado, que apoia a abertura do sinal do canal da Assembleia em alta definição. A avaliação do Gerente de TV e Rádio, Maurício Picarelli, é que a atual programação da TV ALEMS é um achado entre os canais de MS. "Aqui o cidadão se informa das notícias do legislativo e assiste também ao entretenimento de qualidade. Muito em breve para mais pessoas por meio da TV aberta".

O especial sobre o ano de 2020 da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul é exibido ao longo da programação do canal 9 da Claro Net TV, em Campo Grande e Dourados, e também pode ser conferido no canal oficial do YouTube da Assembleia Legislativa.