Várias candidaturas mostram retomada do centro como pólo importante, diz Covas

Prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) - (Foto: Estadão)

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), cuja candidatura à reeleição foi oficializada neste sábado, 12, aproveitou a coletiva de imprensa para exaltar os partidos do centro. "Não é só a minha candidatura, mas várias candidaturas de centro espalhadas pelo país mostram que o pano de fundo a retomada do centro como pólo importante de política e da relação com as pessoas. Na última, houve uma votação forte dos radicalismos. Já não votei nele (Bolsonaro) em 2018. Não tenho pretensão de fazer pra ele em 2002. Minha candidatura representa o centro. O centro tem sim sua importância e sua força política"

Neste sábado, Covas foi oficializado candidato à reeleição em uma convenção virtual formatada para exaltar a ampla aliança partidária em torno do tucano. Além do PSDB, fecharam com o tucano as seguintes siglas: DEM, Podemos, MDB, PSC, Progressistas, PL, PROS, Cidadania e PV.

Esse arco vai garantir a Covas o maior tempo de exposição na campanha eleitoral no rádio e TV.