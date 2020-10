Calorão histórico em MS é tema do programa Perspectiva

Programa pode ser conferido no Youtube da Casa de Leis - (Foto: TV ALEMS)

Os meses de setembro e outubro, que marcaram a transição do inverno para a primavera, foram os mais quentes de todos os tempos conforme os meteorologistas. Cidades como Campo Grande, Água Clara, Coxim e até mesmo municípios da região sul do Estado, como Dourados, registraram as maiores temperaturas dos últimos anos.

Quem fez a análise do cenário climatológico em Mato Grosso do Sul foi a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues. Segundo ela, a falta de chuvas provem de uma série de influências que vão desde o fenômeno La Niña às queimadas na região Amazônica.

A especialista em meteorologia também comentou as queimadas no Pantanal e deu destaque para os trabalhos da Sala de Crise, que por meio uma força tarefa com atuação de profissionais da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Governo do Estado monitoram e norteiam estratégias adotadas nas regiões prejudicadas pelo fogo.

No bate-papo, Franciane Rodrigues também traça as principais perspectivas para o verão 2020/2021, os impactos do calor e da estiagem no setor do agronegócio e no cotidiano do sul-mato-grossense.

O programa “Perspectiva” vai ao ar pela TV Assembleia no Canal 9 da Net Claro. Para conferir a edição, assita ao vídeo abaixo: