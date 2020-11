TSE: não há problema na apuração de votos, mas em divulgação pela plataforma

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enfrenta dificuldades técnicas para divulgação dos resultados do pleito de 2020. Por sua vez, não há problema no sistema de totalização e apuração dos votos, segundo a assessoria da Corte.

Após as instabilidades enfrentadas no aplicativo e-Título, agora é o site de divulgação das Eleições (resultados.tse.jus.br) que apresenta problemas na atualização dos dados. Mas a informação é de que essa dificuldade técnica não reflete nenhum problema no sistema de apuração, que estaria recebendo normalmente as informações do pleito.