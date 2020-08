Trump 'troca cartas com ditadores' e não vai defender os EUA', diz Kerry

O ex-secretário de Estado americano John Kerry - (Foto: EPA)

O ex-secretário de Estado americano John Kerry afirmou na convenção nacional do Partido Democrata, na noite desta terça-feira, 18, que o presidente Donald Trump "troca carta com ditadores" e não vai defender os EUA, pois seu único interesse é proteger a si próprio.

"Os EUA não podem tolerar mais quatro anos de governo de Donald Trump", comentou Kerry. "A América precisa de um presidente que vai protegê-la, e Joe Biden o fará. Com Trump, a única questão excepcional dos EUA é o isolacionismo." Biden foi indicado oficialmente durante o evento para disputar a Casa Branca contra o atual presidente, Donald Trump, em 3 de novembro.

O ex-Secretário de Estado Colin Powell, um republicano, participou da convenção democrata e declarou que votará no democrata Biden nas eleições de 3 de novembro. "Eu apoio Biden para a presidência dos EUA porque ele tem os valores necessários para o cargo", destacou. "Biden será o presidente que estará com nossos aliados e não com nossos adversários", ressaltou Powell. Para ele, o democrata vai restaurar a liderança dos EUA no mundo. "Temos um presidente que nos divide", comentou, referindo-se a Donald Trump. "Mas Biden vai nos liderar", finalizou.

Carter

O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter afirmou, na convenção, que Joe Biden "tem experiência, caráter e decência para restaurar a grandeza da América". Carter destacou que, quando foi presidente do país, Biden foi o mais efetivo apoiador de sua administração no Senado. Ele ressaltou que Biden é "a pessoa certa para este momento da história" dos EUA. "Ele entende que honestidade e dignidade são essenciais para determinar não somente nossa visão, mas nossas ações. Mais do que nunca, é o que nos precisamos."

O ex-presidente ressaltou que "nestes tempos incertos, Biden entende que muitas vidas podem ser salvas com o uso de máscaras".