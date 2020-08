Trump critica Biden e volta a atacar democratas por falta de acordo sobre pacote

Donald Trump - (Foto: Jim Bourg/Agência Brasil)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a entrevista coletiva desta quinta-feira, 13, na Casa Branca para fazer uma série de críticas ao ex-vice-presidente Joe Biden, seu adversário na disputa presidencial neste ano. Além disso, Trump voltou a atacar a oposição democrata, culpando-a por não haver até agora um acordo de novo pacote fiscal no país.

Trump disse que Biden "rejeita a abordagem científica" para enfrentar a pandemia, preferindo "trancar todo o país no porão" e citando que o rival "está no porão há meses" para se proteger do vírus. Segundo o presidente, a estratégia de Biden paralisaria a economia e levaria a uma depressão prolongada da atividade.

Além disso, Trump disse que a oposição deseja US$ 3,5 trilhões no pacote fiscal, sem justificar montante tão elevado. Ele também voltou a criticar a possibilidade de se votar pelo correio, argumentando que isso dá margem para fraudes.