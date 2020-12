TRE-RJ diploma Eduardo Paes como prefeito do Rio de Janeiro

Eduardo Paes - (Foto: Reuters/Sergio Moraes/Direitos Reservados)

No último dia para a diplomação dos candidatos eleitos no pleito de novembro deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou hoje (18) a cerimônia virtual de diplomação do prefeito eleito Eduardo Paes, o vice-prefeito Nilton Caldeira e os 51 vereadores do município.

Ao discursar, Paes disse que a população carioca espera dos novos governantes resposta para a crise na saúde gerada pela pandemia de covid-19. “É um desafio especial para a cidade do Rio de Janeiro. O Rio tem o índice de letalidade [por covid-19] que é o dobro da cidade de São Paulo, o que mostra que se formos mais eficientes no combate a essa doença e na oferta de tratamento terapêutico adequado, podemos salvar muitas vidas, evitar o sofrimento de tantas famílias”.

O prefeito eleito lembrou que as dificuldades por que passa o município não se limitam à crise sanitária. “Vivemos uma crise de mobilidade, de emprego, de esvaziamento econômico da cidade”.

O presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio Brandão, disse que a pandemia não venceu a democracia. “Não venceu o valor republicano que consiste na realização de eleições periódicas para que as pessoas tenham a oportunidade de escolher seus representantes”, afirmou.

A diplomação corresponde a uma das etapas do processo eleitoral, em que a Justiça reconhece os eleitos pelo voto popular que estão aptos a tomar posse no cargo. Todos os candidatos vitoriosos e suplentes, até a terceira colocação, podem emitir o diploma de forma online diretamente no site do TRE de cada estado.

Na impossibilidade técnica, ele pode ser retirado no cartório eleitoral da zona do candidato.