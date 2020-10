TRE-MS: Segurança nas Eleições 2020

Entre as ações implementadas, está a veiculação das informações por meio de outdoors e busdoors. - ( Foto: Divulgação TRE-MS)

Na intensificação dos trabalhos de divulgação da segurança aos eleitores, mesários e demais colaboradores no dia das Eleições 2020, frente a pandemia da Covid-19, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) lançou a campanha Biossegurança nas Eleições 2020.

Entre as ações implementadas, está a veiculação das informações por meio de outdoors e busdoors.

“Tornar conhecidos os cuidados a serem adotados no dia das Eleições é essencial. A importância de divulgar informações por meio das mídias de massa garante que os procedimentos se tornem amplamente conhecidos pela população, gerando segurança para que o eleitor vote com tranquilidade”, afirma o presidente do TRE-MS, desembargador José Maria Lós.

Também a coordenadora do Grupo de Trabalho de Mesários Voluntários do TRE-MS, Kátia Souza, ressalta a importância de levar ao conhecimento de mesários e eleitores o Plano de Segurança Sanitária da Justiça Eleitoral: “Serão fornecidos EPIs e material de higienização para as mãos, sem ônus para mesários e eleitores. O propósito do plano é orientar o fluxo de votação, observando as normas para prevenir o contágio da Covid-19 garantindo a segurança para o eleitor exercer sua cidadania de maneira tranquila”.