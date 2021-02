TRE-MS realiza reunião para discutir programação do biênio 2021-2023

A reunião aconteceu ontem (8) - (Foto: Divulgação)

A nova administração do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) se reuniu na tarde de ontem (8) com secretários, coordenadores e assessores de todas as unidades para discutir a programação para o biênio (2021-2023) e as Eleições 2022. O encontro aconteceu no plenário da Corte.

Logo no início, o Diretor-Geral, Hardy Waldschmidt, apresentou o programa atual, o planejamento estratégico e o relatório da gestão.

O presidente do TRE-MS, Desembargador Paschoal Carmello Leandro, acompanhado do Vice-Presidente e Corregedor, Desembargador Julizar Barbosa Trindade e do juiz auxiliar da Presidência, Fernando Cury, destacou a importância da reunião. “O diálogo com os servidores já experientes é muito importante para a administração adquirir conhecimento a respeito das diversas questões do TRE-MS. Percebi que os servidores estão muito bem centrados, e isso é muito bom. Saber que poderemos contar com o apoio deles para fazer a administração neste biênio é excelente.”

O novo presidente considera muitos os desafios a serem enfrentados, mas, a partir das informações apresentadas, acredita que será possível desenvolver toda programação já preparada para o biênio.

Durante a reunião foram elencadas as principais metas da administração, como a realização das eleições gerais de maneira segura e tranquila, a conclusão da biometria no estado, além de ações voltadas à participação feminina, dos jovens e da comunidade negra política.