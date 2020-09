TRE-MS divulga vagas para mesários em duas zonas eleitorais de Campo Grande

Para ser mesário, é preciso ter título de eleitor, ser maior de 18 anos e estar com situação regular na Justiça Eleitoral - - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As eleições municipais estão chegando, e para as vagas de mesários, duas zonas eleitorais de Campo Grande estão com vagas abertas para quem tenha interesse.

A primeira é a 35ª Zona Eleitoral (35ª ZE), que oferece oportunidades destinadas às regiões dos bairros Nova Lima, Santo Amaro e Cophasul. Também a 36ª Zona Eleitoral (36ª ZE), que dispõe de vagas destinadas às regiões do Centro, São Francisco, Jardim dos Estados, Monte Castelo, Mata do Jacinto, Vila Margarida e Estrela D'Alva.

Os voluntários da 35ª ZE podem entrar contato pelos seguintes telefones: (67) 99834-2445 (WhatsApp), (67) 2107-7250 ou (67) 2107-7268.

Já os da 36ª ZE devem entrar em contato diretamente pelo telefone (67) 99809-6775.

Apesar de, em 2018, mais da metade dos mesários ter sido de voluntários, pessoas que já atuaram em eleições anteriores estão receosas em participar neste ano por causa do risco de contaminação.

A Justiça vai realizar uma campanha de convocação de mesários voluntários informando sobre as medidas de segurança tomadas, mas é possível que seja necessário recorrer a funcionários públicos, universitários e até militares, dependendo da quantidade de inscritos.

O TSE, no entanto, reforça que, além de contribuir para o País e para o processo democrático, o mesário voluntário terá uma série de benefícios, que vão desde folga remunerada até vantagens de desempate em concursos públicos, caso essa regra se aplique. Veja abaixo como ser um mesário nas eleições neste ano, quais são as regras e quais são as vantagens.

Quem pode ser mesário?

Para ser mesário, é preciso ter título de eleitor, ser maior de 18 anos e estar com situação regular na Justiça Eleitoral.

Quem não pode ser mesário?

O eleitor fica impedido de atuar como mesário se for:

menor de 16 anos

candidato ou cônjuge/parente de um candidato em até segundo grau, mesmo que só por afinidade

membro de diretório de um partido político e exerça alguma função executiva

uma autoridade ou um agente policial, ou ainda um funcionário que exerce cargo de confiança do Poder Executivo

membro do quadro de servidores e colaboradores da própria Justiça Eleitoral

Serviço voluntário

É válido lembrar que ser mesário é um ato de cidadania, pois além de contribuir com o processo eleitoral, é uma chance de aprendizado na aquisição de novos conhecimentos, além de outras vantagens que são acrescidas com o serviço, tais como:

Dispensa do serviço pelo dobro dos dias prestados à Justiça Eleitoral;

Auxílio-alimentação para o dia da eleição;

Isenção de taxa de inscrição em concurso público estadual;

Vantagem de desempate em concursos públicos da Justiça Eleitoral.