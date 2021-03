TRE-MS define plantão aos sábados, domingos e feriados em Sidrolândia por conta de nova eleição

Cidade de Sidrolândia - (Foto: Divulgação)

Com as novas eleições para prefeito em Sidrolândia, a 65 km de Campo Grande, o cartório eleitoral de Sidrolândia (31ª Zona Eleitoral) e a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) funcionarão, em regime de plantão, aos sábados, domingos e feriados a partir de amanhã (14). As eleições vão acontecer no dia 11 de abril.



O cartório eleitoral permanecerá aberto em regime de plantão até o dia 30 de abril, e a Secretaria, até o dia 11 de abril. O calendário com as principais datas das Eleições de Sidrolândia consta da Resolução TRE 723/2021.



O regime de plantão funcionará da seguinte maneira:

• sábados, domingos e feriados das 14h às 19h;

• na véspera do dia da eleição das 8 às 19h;

• no dia das eleições das 7 às 19h.

A eleição ocorre em razão da decisão do TRE-MS de indeferimento do pedido de registro de candidatura de Daltro Fiuza (MDB), confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2 de março de 2021, tornando assim definitiva a anulação dos votos obtidos pela chapa por ele integrada, a qual foi a mais votada no pleito de 2020.

Atualmente quem exerce o cargo de prefeito em Sidrolândia é a presidente da Câmara de Vereadores do município, Vanda Camilo.