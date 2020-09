TJ-SP nega liberdade a vereadores de Mogi das Cruzes presos por corrupção

Prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) - ( Foto: Estadão/Divulgação )

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou dois pedidos de soltura apresentados pelos vereadores Antonio Lino (PSD-SP) e Mauro Araújo (MDB-SP) de Mogi das Cruzes, município a leste da Grande São Paulo, que tiveram a prisão preventiva decretada nesta sexta, 4, na Operação Legis Easy.

As duas decisões foram proferidas neste sábado por desembargadores de plantão, que alegaram não ver irregularidades nas decisões que determinaram a prisão preventiva dos parlamentares.

As investigações apuram supostos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e contratos da Secretaria de Saúde e do Serviço Municipal de Águas e Esgotos.

Entre os parlamentares que foram alvo das ordens preventivas estão: Carlos Evaristo da Silva (PSB), Diego de Amorim Martins (MDB), Francisco Moacir Bezerra (PSB), Jean Lopes (PL) e Mauro Araújo (MDB). Também foram presos Carlos César Claudino de Araújo (irmão de Mauro Araújo), Willian Casanova e Joel Leonel Zeferino, da construção civil.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo, os empresários compravam apoio para aprovar leis encomendadas por eles. A Promotoria indicou ainda que companhias do vereador Mauro Araújo, de seu irmão e do ex-assessor Willian Casanova seriam usadas para lavar dinheiro.

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem busca contato com a defesa dos investigados. O espaço está aberto a manifestações.