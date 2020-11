SP: em debate, adversários se unem contra candidato à reeleição em Ribeirão Preto

Cinco dos nove candidatos na disputa pela prefeitura de Ribeirão Preto (SP) participaram do último debate, realizado pelo portal Acidade ON, do grupo EPTV - afiliada à TV Globo na cidade - na noite desta terça-feira, 10. Em poucos momentos, os concorrentes de Duarte Nogueira (PSDB), que busca a reeleição e aparece na frente da última pesquisa Ibope, com 31% das intenções de voto, fizeram críticas entre si. Na maior parte das perguntas, juntaram-se para criticar a gestão atual.

Dos quatro debates, este foi o segundo com a presença do prefeito. E foi o primeiro em que Suely Nogueira (PSB), que apareceu empatada em segundo lugar com Fernando Chiarelli (Patriota) na última pesquisa Ibope, ambos com 14%, não compareceu. Ela alegou motivos de saúde. Chiarelli criticou a ausência da concorrente.

Este foi o debate com mais ataques entre Chiarelli e Nogueira. O candidato do Patriota insistiu em relacionar o prefeito com propinas da Odebrecht. Nogueira rebateu os ataques. "Tem candidato que usa o máximo de palavras para exprimir o mínimo de pensamentos e zero por cento de propostas", afirmou.

Além do ataques, o debate contou com discussões sobre problemas existentes na cidade paulista e apresentação de propostas sobre transporte público, educação, saúde, emprego, cultura, economia criativa, água e déficit habitacional.

Nas discussões sobre captação de água do Aquífero Guarani, Coronel Usai (PRTB) afirmou que pode até estudar outras formas de captação para "preservar um pouco o aquífero", mas que é mais fácil acabar a água do oceano. Já Chiarelli afirmou que em seu governo a população não vai passar a beber água de rio poluído e que o consumo continuará sendo todo a partir do aquífero.