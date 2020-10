Senai inaugura instituto de inovação em saúde em Salvador

O vice-presidente Hamilton Mourão participou hoje (30) da cerimônia de inauguração do Instituto Senai de Sistemas Avançados de Saúde, no Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia do Senai (Senai Cimatec), em Salvador (BA).

Em Salvador/BA, participei da inauguração do Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Avançados de Saúde. Felicito ao @senai_cimatec, que tem atuado, em âmbito nacional, para o avanço científico e tecnológico do complexo econômico e industrial da saúde e diversas outras frentes. pic.twitter.com/NLrmrzvE3m — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) October 30, 2020

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), desde o início da pandemia do novo coronavírus, o instituto do Cimatec vem atuando para apoiar o Sistema Único de Saúde (SUS), a iniciativa privada e a sociedade em diversas ações. Entre elas estão, por exemplo, o desenvolvimento de túneis de desinfecção, bolha de contenção, produção e envase de álcool glicerinado 80%, realização de testes para detecção de covid-19 e desenvolvimento de tecnologias estratégicas para controle da pandemia.

O Instituto Senai de Sistemas Avançados de Saúde ocupa o andar inteiro de um dos prédios do campus em Salvador e está equipado com laboratórios de alta tecnologia. Segundo a Fieb, ele já vem atuando na realização de testes para diagnóstico de covid-19, além de atuar no desenvolvimento de vacinas, medicamentos biológicos, produtos de terapia celular, dispositivos médicos, estudos clínicos e diversas outras frentes.